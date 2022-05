Streik der NRW-Unikliniken : 600 Pflegekräfte demonstrieren in Bonn für mehr Entlastung

Foto: Meike Böschemeyer 9 Bilder Uniklinik-Beschäftigte ziehen bei Demo durch Bonn

Venusberg Seit Beginn des Streiks an den Unikliniken spitzt sich die Lage auf den Stationen weiter zu. Verdi und der Vorstand der Bonner Uniklinik ist an einer schnellen Einigung gelegen. In Bonn haben am Dienstag Hunderte Beschäftigte aus ganz NRW demonstriert.



Seit Beginn des Streiks an den Unikliniken spitzt sich die Lage auf den Stationen weiter zu. Verdi und der Vorstand der Bonner Uniklinik ist an einer schnellen Einigung gelegen. Für belastbare Verhandlungen sind aber noch nicht alle Grundlagen geschaffen.

Rund 600 Pflege- und Fachkräfte aus den sechs NRW-Unikliniken haben am Mittwoch in Bonn an einer Demonstration für einen Tarifvertrag Entlastung teilgenommen. Sie zogen am Vormittag von der Bonner Uniklinik auf dem Venusberg zum Poppelsdorfer Platz. Dort mündete der Protestzug zur Mittagszeit in einer Kundgebung. Der für Bonn zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Arno Appelhoff sagte dem GA, durch die Arbeitsniederlegung bleibe die Situation auf den Station belastend. Gewerkschaft und Beschäftigte seien bereit für Verhandlungen mit den Arbeitgebern auch an den Feiertagen, um sich auf einen Tarifvertrag zu einigen.

Maßnahmenpaket für Entlastung

Der Tarifvertrag zielt nicht auf eine Gehaltssteigerung ab, sondern auf ein Maßnahmenpaket, das die Situation auf den Stationen dauerhaft verbessern soll. Zu den Forderungen zählen beispielsweise strengere Personaluntergrenzen, als es sie bisher gibt, aber auch mehr angeleitete Praxisanteile für Auszubildende.

Der Vorstandsvorsitzende der Bonner Uniklinik (UKB), Wolfgang Holzgreve, sagte, dass die Ziele von Gewerkschaft, Beschäftigten und dem Vorstand die gleichen seien. Da die NRW-Landesregierung per Kabinetts-Beschluss gerade den Ausstieg aus der Tarifgemeinschaft der Bundesländer angekündigt hat, könnten die sechs NRW-Uniklinika künftig direkt mit den Beschäftigen und der Verdi-Gewerkschaft verhandeln. „Noch sind dafür nicht alle Grundlagen geschaffen. Wir hoffen, dass der Streik schnell beendet wird“, sagte Holzgreve.

Notdienst-Vereinbarung getroffen