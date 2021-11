Am Dienstagabend : Verkehrsbehinderungen in Bonn wegen Demo möglich

Bereits in der vergangenen Woche haben Mitarbeiter der Uniklinik gestreikt. Bürger wollen nun aus Solidarität durch die Bonner Innenstadt ziehen. Foto: Jakub Drogowski

Bonn In Bonn findet am Dienstag eine Demonstration zum Thema "Solidarität mit den Streikenden am Uniklinikum Bonn" statt. Rund 500 Menschen sollen durch die Innenstadt ziehen.



Von Christine Bähr

Ab dem späten Dienstagnachmittag findet in Bonn eine Demonstration zu dem Thema „Solidarität mit den Streikenden am Uniklinikum Bonn“ statt. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich gegen 17.30 Uhr ungefähr 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Kaiserplatz in der Innenstadt versammeln.

Von dort aus bewegen sich die Menschen auf dem folgenden Weg durch die Stadt: Maximilianstraße, Unterführung „Am Hauptbahnhof“, Prinz-Albert-Straße, Weberstraße, Bonner Talweg, Poppelsdorfer Allee, Unterführung „Am Hauptbahnhof“, Rabinstraße, Noeggerathstraße, Thomas-Mann-Straße, Breite Straße, Maxstraße sowie Vorgebirgsstraße.