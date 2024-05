75 Jahre Grundgesetz Demonstranten erinnern in Bonn an den „Radikalenerlass“

„Wir fordern unsere Rehabilitierung, weil uns Unrecht geschehen ist“, betonte Irmgard Cipa bei der Bonner Demonstration. In den Jahren 1976 bis 1981 musste sie ihren Dienst als Konrektorin an einer Hauptschule nach einem erteilten Berufsverbot einstellen. „Wir wollen daran erinnern, dass wir bis heute darauf warten, rehabilitiert zu werden“, sagte Cipa. Mehrere Teilnehmer hatten lange Anreisewege in Kauf genommen, um bei der wenige Tage vor der 75-Jahr-Feier zum Grundgesetz stattfindenden Demo in Bonn dabei zu sein.