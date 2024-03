Ostermarsch in Bonn: Demonstranten fordern Diplomatie statt Waffenlieferungen

Rund 400 Menschen versammelten sich am Samstag am Beueler Rheinufer zum Ostermarsch, um gegen Krieg und Gewalt zu protestieren. „Angesichts der neu entfachten Kriege verlieren die Ostermärsche leider nie an Aktualität und Notwendigkeit“, erklärte Mitinitiatorin Doro Schmitz vor dem Protestmarsch.