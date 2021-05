Proteste in Bonn : Demonstranten fordern Ende der Gewalt im Nahen Osten

Proteste in Bonn

Friedlich ging am frühen Samstagnachmittag auf dem Münsterplatz die von der Palästinensischen Gemeinde Deutschland organisierte Kundgebung gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen zu Ende. Die Polizei war mit neun Mannschaftswagen vor Ort und sprach von 250 Teilnehmern.

Die Veranstalter, die mit ständigen Aufrufen, die Distanzregeln einzuhalten, einen Abbruch verhinderten, zählten 300 vornehmlich junge Teilnehmer. Zahlreiche palästinensische Flaggen wehten. „Freiheit für Palästina“ war der Slogan des Tages auf Plakaten und in Sprechchören. „Schluss mit dem Morden in Gaza“ war vielfach als Forderung an die israelische Regierung zu lesen, dazu auch die Aufforderung: „Schäme dich, Israel.“