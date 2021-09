Demo auf dem Friedensplatz in Bonn : Aktionsbündnis fordert Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan

Gut 100 Menschen versammelten sich auf einer Solidaritätskundgebung für Afghanistan. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Rund 100 Aktivisten versammelten sich am Mittwochabend auf dem Friedensplatz in Bonn. Sie forderten unter anderem ein Bleiberecht für afghanische Studenten in Deutschland, denen in ihrer Heimat Gefahr drohen würde.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Abir Kassis

Schilder mit der Aufschrift „Luftbrücke jetzt“, „Niemanden zurücklassen“ und „Wir haben Platz“ hielten Demonstranten auf dem Friedensplatz am Mittwochabend hoch. Bei der Kundgebung für Solidarität mit den Menschen in Afghanistan hatten sich rund 100 Aktivisten auf dem Platz versammelt. Eingeladen hatten verschiedene lokale Gruppen, darunter Vertreter der Universität Bonn (Asta) und des örtlichen Flüchtlingshelfervereins Refugees Welcome.

Unter dem Motto „Solidarität für die Menschen in Afghanistan – Nieder mit den Taliban“ rief die Initiative die Regierung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Krisengebiet auf. Es sei selbstverständlich, allen bedrohten Menschen aus Afghanistan sichere Fluchtwege zu ermöglichen und die Grenzen für Geflüchtete aus dem Krisengebiet zu öffnen. Unter den Menschen, die noch in Kabul und anderen afghanischen Städten festsitzen, sind auch mehrere Bonner.

Redner sprachen auch auf Englisch und Persisch

„Die Taliban haben Afghanistan bereits einmal in eine Hölle verwandelt. In eine Hölle für Frauen, Homosexuelle, Atheisten, Kommunisten, Linke und generell für alle freiheitsliebenden Menschen“, rief eine junge Frau ins Mikrofon. Auch andere Redner machten an diesem Abend – teilweise auch auf Englisch und Persisch – auf das Leid der Menschen in Afghanistan aufmerksam.

„Genauso wie die Solidarität grenzenlos sein sollte, ist es auch leider die Inhumanität“, sagt Kaan Orhon vom Rat muslimischer Studierende und Akademiker. Angesichts der verheerenden Zustände im Nahen Osten sei das Signal, dass die EU und auch Deutschland derzeit an die Menschen dort sende, nicht weiter tragbar. Immer wieder werde in den Medien betont, dass sich 2015 nicht wiederholen solle, auch aus den Reihen bürgerlicher Parteien.

Forderung nach Bleiberecht von afghanischen Studenten

Vertreter des Asta sprachen sich bei der Kundgebung auch für ein Bleiberecht zugunsten bedrohter Studenten aus Afghanistan aus, denn das Recht auf Bildung sei ein Privileg, das in Afghanistan kaum noch existiere.