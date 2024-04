Demo am Burschenschaftshaus „Ganz Bonn hasst die AfD“

Das Bonner Bündnis gegen Rechts hat am Montagabend vor einem Burschenschaftshaus in der Südstadt demonstriert. Rund 120 Menschen protestierten nach einer Polizeischätzung an der Kreuzung Johannes-Henry-Straße und Lennéstraße gegen eine Veranstaltung mit dem AfD-Bundestagspolitiker Matthias Helferich, zu der die stramm rechte Burschenschaft der Raczeks eingeladen hatte. Die Demo-Organisatoren sprachen von bis zu 200 Teilnehmern der lautstarken Kundgebung.