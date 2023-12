Versammlung in der Innenstadt 150 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo in Bonn

Was die jüdische Jurastudentin derzeit in Deutschland vermisst, sind „propalästinensische Demonstrationen gegen die Hamas und nicht gegen Israel. Gegen eine Terrororganisation, die Menschen tötet, weil sie jüdisch sind“. Und so will die junge Frau den Protest im Hofgarten eben als Fortsetzung in genau dieser Tradition verstanden wissen. „Auf beiden Seiten gibt es Familien, die leiden.“ Es gebe weder eine Berechtigung, die Existenz Israels infrage zu stellen, noch jüdische, noch muslimische Menschen zu verfolgen, sagte sie.