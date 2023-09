Proteste in Bonn Demos anlässlich des Klimastreiks

Die Evangelische Kirche in Bonn lädt zu Aktionstagen für Klimagerechtigkeit auf dem X-tra Platz vor der Kreuzkirche am Kaiserplatz ein – von diesen Donnerstag bis Samstag, 16. September. Das Motto lautet „Klimagerechtigkeit Jetzt! – Weil wir die Schöpfung lieben!“ Programmpunkt ist unter anderem die Aufführung von Joseph Haydns Oratorium „Schöpfung – neu denken“ in der Kreuzkirche am Samstag (21 Uhr) sind alle eingeladen, sich auszutauschen, um die Facetten der Klimagerechtigkeit kennenzulernen. Teilnehmer ist unter anderem Klimaaktivist Nicholas Omonuk aus Uganda (Samstag 18 bis 20.30 Uhr). Alle Details finden sich auf www.bonn-evangelisch.de. bot