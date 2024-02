Lokalpolitik will Schwung nutzen Welche Bonner Parteien nach den Demos gegen rechts Zulauf haben

Hunderttausende haben in den vergangenen Tagen und Wochen deutschlandweit auf der Straße ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Allein in der Bonner Innenstadt hatten sich rund 30.000 Teilnehmer bei der Kundgebung „Bonn bleibt bunt“ für die Demokratie stark gemacht. Doch wie geht es nun weiter? In der Talkshow von Caren Miosga Ende Januar hatte der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz die Demonstrationen als ermutigendes Zeichen gelobt, forderte aber auch, dass es mehr demokratisches Engagement aus der Bevölkerung brauche.