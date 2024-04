Langer Stillstand in Bonn Denkmalgeschützter Weinpavillon in der Rheinaue verkommt

Ein Gläschen Wein, ein kleiner Snack und ein idealer Ausblick auf den Schiffchensee sowie das Siebengebirge: Der Weinpavillon in der Rheinaue war über Jahrzehnte ein beliebtes Ausflugsziel, das bequem zu erreichen war. Allerdings vergammelt nach Ansicht des Burger Bunds Bonn (BBB) das vom Land Rheinland-Pfalz zur Bundesgartenschau 1979 nach Plänen des Bonner Architekten von Dorp errichtete Häuschen auf dem Hügel immer mehr. Ein Zustand, den die Fraktion nicht akzeptieren will. Auf ihren Antrag hin wird sich der Planungsausschuss in seiner nächsten Sitzung (10. April) mit dem Thema beschäftigen. „Warum ist bei der Stadt Bonn ganz offenbar niemand dafür zuständig, den Niedergang des 1978 errichten Bauwerks zu stoppen?“, fragt BBB-Fraktionsvorsitzender Marcel Schmitt.