Gegen seinen Willen im Pflegeheim Der 102. Geburtstag in aller Stille

Herbert K. ist einer von Bonns ältesten Einwohnern. Am zweiten Weihnachtstag ist sein 102. Geburtstag. Ein Grund zum Feiern ist das nicht. Verbringen wird der schon vor einem halben Leben pensionierte städtische Beamte den Tag in aller Stille in seinem Pflegebett in einem kirchlich betriebenen Bonner Altenheim. Dort wird er routiniert gefüttert und gewaschen. Den Rest der Zeit wartet Herr K. in seinem Bett. Auf den Tod. Weil sonst kaum noch jemand kommt.