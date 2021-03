Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Holperstart bei den Schnelltests : Der deutsche Staat schwächelt als Krisenmanager

Rachenabstrich bei einem Schnelltest: Ab sofort dürfen diese auch in allen Apotheken, in Laboren und von Hilfsorganisationen durchgeführt werden. Foto: dpa/Christophe Gateau

Meinung Bonn Nach der vollmundigen Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Spahn starten die kostenlosen Schnelltests auch in Bonn erst einmal mit allgemeiner Verunsicherung. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Pandemie-Bekämpfung in Deutschland an vielen Punkten nicht gut organisiert ist.