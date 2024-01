Reisende müssen wegen des Streiks umplanen Der Fernbus als Alternative zur Bahn

An der Fernbushaltestelle in Bonn-Gronau, nur wenige Meter entfernt von Museumsmeile und der Haltestelle UN Campus, ist von den kolportierten Temperaturen der Wetterdienste im zweistelligen Bereich nur wenig zu spüren. Immer wieder pfeift der Wind in kräftigen Böen die angrenzende Schienenschneise entlang und über die geschaffene Freifläche für den Fernbusverkehr. Das Gefühl, an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt der Bonner Bundesstadt zu stehen, hat man hier nicht.