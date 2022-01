Karneval in Bonn : Der General-Anzeiger sucht wieder die schönsten Kostüme

Setzte als Siegerin des vergangenen Jahres auf Abstand: Mathea aus Bonn mit ihrem Corona-Kostüm. Foto: privat

Bonn Auch wenn der Karneval in diesem Jahr wieder etwas ruhiger über die Bühne geht, sucht der GA die schönsten Kostüme. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wer sie bekommt, wird in der Live-Karnevalssitzung an Karnevalssonntag mitgeteilt.

Auch in diesem Winter müssen die Karnevalisten wieder auf die Bremse treten, viele Züge und Saalveranstaltungen sind abgesagt. Doch alle geben ihr Bestes, hier und da doch ein wenig gute Laune zu verbreiten. Dazu will auch der General-Anzeiger seinen Teil beisteuern und bietet am Karnevalssonntag, 27. Februar, ab 11.11 Uhr seine zweite GA-Livesitzung auf kamelle.de an. Musik, Vorträge und jede Menge jecke Sache sollen die Narren an den Bildschirmen daheim und unterwegs unterhalten. Doch damit nicht genug: Auch die Leser können sich wieder einbringen und dabei noch wertvolle Preise gewinnen. Denn der GA ruft dazu auf, am großen Kostümwettbewerb teilzunehmen.

Vielleicht erinnern Sie sich noch? 2021 schoss die damals zwölfjährige Mathea aus Bonn den Vogel ab. Sie schlüpfte in einen durchsichtigen Ball mit roten Virustentakeln und Klopapierrollen – nein, Mathea nahm dafür die Vorräte zu Hause und hatte nicht die Supermärkte geräubert. Mit diesem Corona-Abstands-Look hüpfte sie mit ihrem Ball in die Herzen der Jury und holte den ersten Platz.

Amazon-Gutscheine zu gewinnen

Wer macht ihr diesmal den Sieg streitig? Jecken aller Altersklassen dürfen mitmachen. Das ist die Gelegenheit, sich trotz Sessionsflaute zu verkleiden. Was schlummert vielleicht so alles in der Karnevalskiste im Keller? Einfach anziehen, ein Foto machen oder gern auch eins aus vergangenen Jahren aus dem Album oder von der Festplatte ziehen.