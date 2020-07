Bürgerbegehren geplant : Der geplante Neubau am Bonner Melbbad bleibt umstritten

Zwischen Trierer Straße und Becken ist der Neubau geplant. Heute beherbergt ein Flachbau in die Jahre gekommene Sanitäranlagen und Umkleiden. Foto: grafik

Bonn Der Neubau am Melbbad bleibt ein Reizthema. Dem Ratsbeschluss folgt wohl ein Bürgerbegehren - organisiert von der Initiative „Rettet das Melbbad“.



Von Thomas Leurs

Der geplante Neubau eines Wohnkomplexes am Melbbad in Poppelsdorf steht seit Monaten in der Kritik. Zu hoch sei der Bau, sagen seine Gegner, sodass er seinen Schatten über das Schwimmbecken werfen würde. Außerdem stehe das Gebäude zu nah am Becken, monierten die Kritiker von der Initiative „Rettet das Melbbad“. Die Vebowag änderte darauf den Bauplan, verringerte Geschossflächen und setzte den geplanten Bau etwas weiter weg vom Bad. Seit dem 29. Juni sind die Pläne auf der Homepage der Vebowag öffentlich einsehbar. Die Initiative strebt nun ein Bürgerbegehren an.

Denn besänftigen konnten die Änderungen die Gruppe „Rettet das Melbbad“ nicht. „Unsere Bedenken wurden keineswegs ausgeräumt“, sagt Helga Effelsberg von der Initiative dem General-Anzeiger. „Das Projekt ist höchst fragwürdig.“ Schließlich stünden weder der Verkaufspreis des Grundstücks, noch die entstehenden Residualkosten fest. „Die Kosten wären sehr hoch zu erwarten, es ist eine sehr anspruchsvolle Baustelle in Hanglage“, so Effelsberg. „Und gesetzt den Fall, der Rohbau würde ohne Probleme über die Bühne gehen: Dann müsste die Stadt die Badfunktionsräume wieder zurückkaufen.“ Diese Kosten stünden, so Effelsberg, auch noch nicht fest. Die Initiative sehe es lieber, wenn nur die Badfunktionsräume saniert werden würden. „Das sind überschaubare Kosten. Auf den Flachbau könnte man noch eine Sauna bauen.“

Rentner und Geringverdiener als Argumente Der Bonner Mieterbund unterstützt den Neubau Zu den Befürwortern des Neubaus am Melbbad zählt der örtliche Deutsche Mieterbund (DMB). Er unterstützt den Wohnungsbau im Umfeld des Bades. Die Bebauung bedrohe die Existenz des Melbbades nicht, schaffe aber rund 85 neue Wohnungen und damit ein neues Zuhause für viele Menschen, argumentiert die Interessenvereinigung. „Angesichts des eklatanten Wohnungsmangels und der steigenden Mieten in Bonn dient die Bebauung in großem Maße dem Allgemeinwohl. Bei der Abwägung der Interessen der Stadt muss der Wohnungsbau eine höhere Priorität haben als geschmäcklerische Fragen des ‚Flairs‘, das von den vorliegenden Plänen ohnehin kaum beeinflusst wird“, kommentiert Mieterbund-Vorsitzender Bernhard von Grünberg. Dem fügt der DMB-Geschäftsführer Peter Kox hinzu: „Wir teilen die Bedenken der Bürgerinitiative, die sich gegen die Bebauung wehrt, nicht, weil mit der Blockade des Projekts zahlreichen Familien, Alleinerziehenden, Rentnern und Menschen mit geringen oder durchschnittlichen Einkommen ein Dach über dem Kopf verwehrt würde. Und auch jeder Anwohner sollte wissen: Der heute von ihm verhinderte Wohnungsneubau ist seine Mietensteigerung von morgen.“ let

■ Schenkung an die Stadt?: Eine Informationsveranstaltung für die Bürger fand am 26. Juni statt, die auch im Internet übertragen wurde. Bei der Veranstaltung äußerte ein Teilnehmer, dass es sich bei dem Melbbadgrundstück um eine Schenkung aus den 60er Jahren handele. Nach Argumentation der Initiative müsse die Stadt erst noch prüfen, ob eine geplante Bebauung und ein Teilverkauf an die Vebowag mit der Schenkung vereinbar und rechtlich zulässig seien. Das Presseamt der Stadt sagt dazu auf Anfrage: „Aus der im Stadtarchiv verwahrten Erwerbsakte Melbbad ergibt sich, dass die Stadt das Freibad im Jahr 1956 aus Privatbesitz angekauft hat.“ Es handele sich nicht um eine Schenkung. Regelungen, dass der (teilweise) Weiterverkauf unzulässig sein solle, seien in dem Kaufvertrag ebenso wenig vereinbart worden wie Zweckbestimmungsregelungen, so die Stadt.

■ Alternativer Standort in Ippendorf: Vorgesehen sind die geplanten Wohnungen vor allem für die Mitarbeiter der Uniklinik. Die Initiative meint, dass es geeignetere Alternativen gebe. Zum Beispiel die seit Längerem leerstehende frühere Diplomatenschule in Ippendorf. „Das wäre der ideale Standort für die Beschäftigten des Klinikums“, sagt Effelsberg. Sie würden dort nahe zur Klinik wohnen. Die Stellungnahme der Stadt dazu lautet: „Ein Tausch der Diplomatenschule gegen Wohnen am Melbbad ist aus Sicht der Stadt Bonn keine Lösung“. In der ganzen Stadt werde dringend Wohnraum benötigt, sodass jede mögliche Bebauung sorgfältig geprüft und realisiert werden müsse. Nicht zuletzt stehe die Diplomatenschule seitens der Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) bisher nicht zum Verkauf.

■ Die Kaltluftströme im Melbtal: Ein weiterer Punkt des Anstoßes sind die Kaltluftströme im Melbtal. So schreibt die Initiative in ihre Pressemitteilung: „Zudem werden die Anwohner der Trierer Straße nach Aussage des Gutachters mit über zehn Prozent Abschwächung der Kaltluftströme leben müssen.“ Das werde – trotz erklärten Klimanotstands – offiziell als geringfügig dargestellt. Die Stadt sieht auch das anders: „Diese Aussage spiegelt nicht das Gesamtergebnis des Gutachtens.“ In dem Gutachten käme das von der Vebowag beauftragte Büro PeutzConsult vielmehr zu dem Schluss, dass einer Reduktion des Kaltluftvolumenstroms auf der einen Seite eine gleich große Erhöhung auf der anderen Seite gegenüberstünde.

■ Lärmbelästigung: Wenn ein Bau in unmittelbarer Nähe zum Melbbad – an der engsten Stelle sind es 20 Meter – entsteht, fürchtet die Initiative Lärmklagen und im schlimmsten Fall gar die Schließung des Freibades. Immerhin sind als Bewohner für das Gebäude Mitarbeiter des Uniklinikums geplant, deren Erholung für die Gesundheitsvorsorge nicht unrelevant ist. Die Stadt indes verweist hier auf ein Lärmgutachten, das „von der Oberen Umweltbehörde bei der Bezirksregierung geprüft und für richtig befunden wurde“. Markus Schmitz vom Presseamt: „Viele Bauvorhaben werden auf Basis von Gutachten genehmigt, um die rechtliche Zulässigkeit beispielsweise hinsichtlich des Lärms festzustellen.“ Eine Genehmigung beziehungsweise ein positiver Vorbescheid müsse danach erteilt werden, da der Antragssteller einen Rechtsanspruch darauf habe.

Foto: Krey, Norbert So soll sie von Becken und Liegewiese aus aussehen, die Gebäudezeile am Rande des Melbbads. Unten würden Duschen und Umkleiden Platz finden können. zurück

