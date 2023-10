Kunst und Gespräch in der Johanneskirche: Der Mann, der sich weigert, ein Feind zu sein

Die Erläuterung der Kunstwerke geschieht in Richtung theologischer Deutung nach den ersten vier Kapiteln der Offenbarung des Johannes, „wonach die Kirche ja auch ihren Namen bekommen hat“, sagt Kercher zu dem Termin am Samstag, 21. Oktober, ab 18 Uhr an der Zanderstraße 51. An dem Abend spielen Christoph Gießer an der Orgel und Norbert Bujtor an der Posaune. Im Mittelpunkt der Feier steht die Altarbibel, die der sehr engagierte Ur-Presbyter Rolf Schmidt Anfang der 1960er Jahre vom damaligen Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier überreicht bekam.