Neue App der Uni Bonn Der Studentenausweis aus Papier hat in Bonn bald ausgedient

An anderen Universitäten, wie zum Beispiel in Köln, gibt es bereits elektronische Studentenausweise. Er ist Mensakarte, Semesterticket und Bibliotheksausweis in einem. Die Universität Bonn hat einen Ausweis für das Semesterticket, einen extra Bibliotheksausweis und eine Mensakarte, die mit Geld aufgeladen werden kann. Die Uni Bonn ist zuversichtlich, dass das bald alles in der App vereint wird. Doch bisher könne noch nicht abgesehen werden, wann es so weit ist, erklärt ein Sprecher.