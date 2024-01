Whatsapp-Sprachchat Der Untergang der Kommunikation

Was hat die Kommunikation doch für Entwicklungen durchgemacht. Einst verständigten wir uns mit Grunzlauten, malten irgendwann Zeichen an Höhlenwände, schickten Rauchzeichen in den Himmel, erfanden die Schrift, den Buchdruck, das Telefon, die E-Mail, die SMS und Videoanrufe. Mit Whatsapp scheint die Spitze der Unterhaltung erreicht, und mit ihr auch ihr Untergang. Dank Lesebestätigung herrscht permanenter Druck. Alle immer im Dauerchat. Und wer nicht umgehend antwortet, riskiert Unfrieden.