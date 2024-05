Ein Zeichen Gottes? Der Weg zur Erlösung führt durch den Bonner Hauptbahnhof

Der Weg zur Erlösung führt – wie hätte es anders sein können – durch den Bonner Hauptbahnhof. Wenn das kein Zeichen Gottes ist? Eindeutig und für jedermann sichtbar prangt die gelbe Jakobsmuschel auf blauem Grund am Abgang vom Busbahnhof hinunter in die Maximilianpassage und führt die Pilger auf ihrem Weg in Richtung des Wallfahrtsortes Santiago de Compostela, vorbei an den Aufgängen der Bonner Bahnsteige. Hier hat der ermattete Wanderer Gelegenheit, seine Glieder zu strecken und das unstete Treiben der wartenden Zuggäste zu beobachten, welche hoffend und betend ihren Blick hinauf auf die anwachsenden Verspätungsprophezeiungen der Gleisanzeigen richten. In den kommenden Tagen dürfte ihr Klagen lauter werden. Ab dem 3. Mai stehen für eine Woche erneut Kabel- und Oberleitungsarbeiten für das neue Kölner Stellwerk an, die den Bahnverkehr einschränken. Nicht nur die Kirche hat an ihrem Draht nach oben zu arbeiten.