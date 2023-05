Mögliche Geldanlage Deshalb sammeln einige Bonner alte Münzen

Nicht ohne Grund handelt es sich bei der Numismatik, also der Münzkunde, um ein wichtiges Teilgebiet der Geschichtswissenschaft. Wer die Vergangenheit besser verstehen will, kommt an der Untersuchung von Geldstücken kaum vorbei. Dabei ist nicht nur die kulturelle Symbolik der Münzen von Relevanz, die vom Selbstverständnis und vom Machtanspruch der sie Prägenden zeugt. Ebenso legen Münzen ein beredetes Zeugnis ab von den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnissen ihrer Zeit. Sie geben Auskunft zu den Beziehungen zwischen Handelspartnern und Staaten, und sie besitzen einen unleugbaren ästhetischen Wert. Auf Messen, Börsen und in Auktionshäusern kann man Münzen ersteigern, tauschen und kaufen. Gereiftes Wissen über das historisch gewordene Geld erwirbt ein Sammler am besten in einem numismatischen Verein, wo er auf Gleichgesinnte trifft. Was fasziniert Sammler aus Bonn?