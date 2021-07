Unterirdische Kanalarbeiten : Deshalb sind die Fahrspuren auf der Reuterstraße gesperrt

Die Baustelle auf der Reuterstraße sorgt für Verkehrsbehinderungen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf der Reuterstraße sorgen Kanalbaustellen für Staus und Ärger. Was man an der Oberfläche im Vorbeifahren nicht erkennt: Das Tiefbauamt arbeitet Untertage. Vieles soll in der Ferienzeit fertiggestellt werden.