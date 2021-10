25 Jahre Enyiduru-Projekt : Deutsche Hilfe für die nächste Generation in Nigeria

Bonn Dass verfeindete Familien und Regionen in Nigeria ein Stück weit zueinandergefunden haben, ist auch mit Hilfe aus Bonn gelungen. Seit 25 Jahren unterstützt das Enyiduru-Projekt Vorhaben in Nigeria, darunter den Bau eines Bildungszentrums.

Durch eine Partnerschaft seiner nigerianischen Heimat mit dem Erzbistum Köln wurde Amu in den 1980er Jahren nach Bonn zum Studium der Katholischen Theologie entsandt. Zwischen 1990 und 1998 promovierte er. Vor seiner Rückkehr nach Nigeria fragten Bonner Freunde, wie man seiner Heimat helfen könne. „Für mich war klar und wichtig: Wirkliche Hilfe meiner Landsleute kann nur durch Bildung geschehen“, erinnert sich Amu, der an Heiligabend 66 Jahre alt wird. Daher wurde am 19. Juli 1996 der Verein Enyiduru-Projekt Nigeria unter dem Motto „Bildung ist Befreiung“ gegründet. „Enyiduru“ bedeutet übersetzt „Elefant“, ein Tier, das für Weisheit, Kraft und langes Leben steht.

Schulgeld für Kinder

Region mit neuem Bewustsein

Für die Zukunft von Nigeria wünscht sich Amu „dass wir in unseren verschiedenen Stämmen in Frieden miteinander leben und dialogfähig werden. Ich wünsche mir ein Land ohne Ängste und Gewalt, ohne Korruption und Betrug.“ Daher ist auch eine Hauswirtschaftsschule in Planung, zudem wird dem klassenbesten Kind der Besuch einer Schule, dem deutschen Gymnasium gleich, finanziert.

Dafür ist das Projekt aber nach wie vor auf Spendengelder angewiesen, die es bisher neben dem HDZ sowie der Brüder-Grimm-Schule in Köln auch von Privatpersonen bekommt. Für besondere Not hat auch hier die Corona-Pandemie gesorgt: Die Lebensmittelpreise haben sich in Nigeria verdoppelt, ein Land, in dem erst knapp ein Prozent der Bevölkerung mit mehr als 200 Millionen Bürgern vollständig geimpft ist. Das Projekt Enyiduru teilt alle zwei Monate Nahrung an 450 Familien aus. „Was vor einem Jahr noch 5000 Euro kostete, kostet heute durch Corona für die gleiche Menge Lebensmittel 11.000 Euro“, so Amu, der aktuell seinen jährlichen Besuch in Bonn macht.