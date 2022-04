„Deutschland fährt gratis“ : Kostenloser Nahverkehr für alle? SWB bezeichnen Kampagne als „Fake“

Auch in Bonn : Smartphone-App Free Now weitet Angebot auf ÖPNV aus Wer in Bonn ein Taxi bestellen will, kann über die Smartphone-App Free Now ein Fahrzeug rufen und bezahlen. Das Angebot, das inzwischen auch E-Scooter umfasst, soll in ersten Städten bald um ÖPNV-Tickets erweitert werden. Das verrät Free-Now-Deutschlandchef Alexander Mönch.