Kritik der Eltern Schüler müssen durch das Deutschlandticket mehr zahlen

Abweichend hiervon hat die Stadt Bonn den Erstattungsprozess zu SWB Bus und Bahn ausgelagert, daher werden abweichend vom Modell weiterhin die geminderten Eigenanteile bei freifahrtberechtigten Schülern abgebucht. Die Differenz zu dem Betrag von 25,30 Euro je Person wird nach Ablauf des Monats der Stadt in Rechnung gestellt. Außerdem subventioniert die Stadt Bonn nicht-freifahrtberechtigten Schülern mit Wohnsitz in Bonn das Schülerticket, sodass diese nur 19 Euro pro Monat bezahlen. Auch hier wird die Differenz der Stadt in Rechnung gestellt.