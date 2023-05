Start des Deutschlandtickets Hunderte stehen im SWB-Servicecenter in Bonn an

Hunderte Menschen sind am Dienstag in die Münsterstraße in Bonn gekommen, um sich am Servicecenter der Stadtwerke Bonn (SWB) das Deutschland-Ticket ausstellen lassen oder zu kaufen. Die Schlange zog sich durch die komplette lichtdurchflutete Vorhalle. An den fünf Schaltern im Servicecenter ging es so langsam voran, dass die Wartenden kaum vorankamen.