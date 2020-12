Weltweiter Talk in Bonn : DHL-Chef spricht mit 2600 Jugendlichen über ihre Traumberufe

Bonn. DHL hat ein weltweites Videoseminar mit 2600 jungen Teilnehmern aus aller Welt veranstaltet. Dabei ging es um den Traumberuf der Jugendlichen. CEO Frank Appel diskutierte mit und gab jede Menge Tipps.

2600 junge Menschen aus 82 Ländern in einem Live-Stream-Seminar. Und auch Frank Appel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post DHL Group, hatte sich am Mittwoch bei „The World of Tomorrow“ eingewählt. Anlass war der vom Unternehmen vor zwölf Jahren ins Leben gerufenen „Global Volunteer Day“, bei dem Mitarbeiter dazu aufgerufen werden, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ein Teil davon ist das Programm „GoTeach“, das sozial benachteiligte junge Menschen dabei unterstützt, sich „ihrer Stärken bewusst zu machen und Selbstvertrauen aufzubauen“, heißt es. Mittels Seminaren soll ihnen der Berufseinstieg erleichtert und Einblicke in die Arbeitswelt gewährt werden. Partner sind das Netzwerk Teach for all und die SOS-Kinderdörfer.