Mitgliederversammlung der Bonner Grünen: Die Abgeordnete Katrin Uhlig tritt erneut an

Uhlig konnte vor drei Jahren den Bonner Wahlkreis knapp direkt gewinnen vor Jessica Rosenthal (SPD) und Christoph Jansen (CDU). Das war zuvor noch keinem Grünen-Politiker gelungen. In der laufenden Wahlperiode lag einer ihrer Schwerpunkte die Energiepolitik. Sie gehört in Berlin dem Fachausschuss für Klimaschutz und Energie an. In ihrer Rede vor den Parteimitgliedern betonte sie, ihr liege am Herzen, die Gemeinschaft in der Gesellschaft zu stärken, die Demokratie vor allem gegen Kräfte am äußeren rechten Rand zu verteidigen und den Klimaschutz zu verbessern. Sie wolle sich weiterhin „für mehr Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und ein sicheres Europa“ einsetzen. Wie sie dem GA sagte, strebe sie an, für ihre Partei die energiepolitische Stimme aus Nordrhein-Westfalen im Parlament zu sein.