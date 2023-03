Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider „Die Ärmeren haben eine hohe Last zu tragen“

Jean-Pierre Schneider: Wir sind ja nicht nur für das Thema Armut, sondern an vielen Stellen in der Gesellschaft unterwegs, und die Auswirkungen sind leider für viele alles andere als erfreulich. Nach meiner Wahrnehmung wird der Keil, den wir in unserer Gesellschaft schon die letzten Jahre erlebt haben, zwischen denen, denen es finanziell gut geht, und denen, die gar nichts haben, größer. Die ärmeren Menschen der Gesellschaft haben in diesen Krisen eine deutlich höhere Last zu tragen.