Blätter fallen zu Boden : Die Bäume der Poppelsdorfer Allee spüren die Dürre

Larvenbefall am Schickshof : Motten machen Kastanienbäumen in Bonn zu schaffen Schmetterlingslarven machen den Rosskastanien am Schickshof zu schaffen. Zusätzlich sorgt die anhaltende Hitze dafür, dass sie ein zweites Mal in diesem Jahr blühen - was die Bäume auf Dauer zusätzlich schädigen könnte.