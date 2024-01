Notizen aus B. Die Bonner outen sich als Flachlandtiroler

Was für eine Woche. In Bonn schneit es und nichts geht mehr. Schule fällt aus, Busse stehen still, am Ende auch die Straßenbahnen. Mit der Folge, dass die Wagemutigen unter uns, die sich trotzdem auf die Straße trauen, nicht mehr zur Arbeit kommen. So ist das im Rheinland. Kein Wunder, dass die Alpenländer uns mitleidig als Flachlandtiroler belächeln. Peinlich genug, wenn wir mit unseren Autos im Winter Passstraßen blockieren, weil wir keine Schneeketten dabeihaben. Oder vorm Hotel auf die Nase fallen, weil dort keiner auf die Idee kommt, bei anhaltendem Schneefall den Gehweg zu räumen. Was ja auch völlig zwecklos wäre. Manchmal hilft einfach der gesunde Menschenverstand.