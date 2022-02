Treffen zwischen Ratskoalition und Wirtschaft : Bonner Unternehmer warnen vor Kosten der Energiewende

„Die Infrastruktur in der Region muss funktionieren“, sagte Baumann-Chefin Sabine Baumann-Duvenbeck bei dem Dialog mit der Ratskoalition. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Vertreter der Ratskoalition und der regionalen Wirtschaft sind in Bonn zum Meinungsaustausch zusammen gekommen. Die Unternehmer warnen vor den Kosten der Energiewende.

Verantwortung für eine prosperierende Wirtschaft tragen und zugleich Ziele wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit verfolgen – diesen Spagat übt zurzeit nicht nur der zuständige Bundesminister Robert Habeck (Grüne). Auch in Bonn wissen seine Parteifreunde und ihre Koalitionspartner von SPD, Linken und Volt, dass sich ökologische und ökonomische Verantwortung unmöglich gegeneinander ausspielen lassen, wenn es um das Wohl der Stadt geht. Am Mittwochnachmittag trafen sich Vertreter von Wirtschaft und Koalition zu einem digitalen Gedankenaustausch.

Konkrete Wünsche an die Politik

Ob Wasserstofftankstellen auf dem Unternehmensgelände, Photovoltaikdächer über den Hallen, elektrobetriebene PKW oder gar mittels Wasserstoffspeicher, Erdwärmepumpe und Solarstromanlage komplett energieautarke Firmengebäude – an Beispielen, von denen die beiden Bonner Unternehmer Sabine Baumann-Duvenbeck (Viktor Baumann Schwertransporte) und Peter Küpper (Küpper Söhne Bad, Heizung Sanitär) dem Auditorium aus der Praxis berichteten, mangelte es nicht. Doch gab Baumann-Duvenbeck auch zu bedenken, dass die Energiewende eine sehr kostenintensive Angelegenheit werden dürfte, die unter der Prämisse des Wohlstandserhalts letztlich der Endverbraucher werde zahlen müssen. Nach konkreten Wünschen gefragt, nannte Peter Küpper eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Stadt und Rhein-Sieg-Kreis, etwa zur Entwicklung von Gewerbeflächen. Auch die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken als Energielieferant und mit den Bonner Schulen sei aus Sicht vieler Betriebe in Bonn noch ausbaufähig. Den Fokus auf die Lieferketten ihrer Rohstoffe richtet derweil Dalia Hasan, Gründerin der Firma Green Textile Solutions mit Sitz nahe dem Verteilerkreis. Statt wie bislang allgemein üblich auf Polyester setzen sie und ihre Mitarbeiter auf Naturfasern, wenn es um Stoffe für medizinische Berufskleidung geht – und tragen auf diese Weise zur Vermeidung von Mikroplastik in Umwelt und Wasser bei. Zur Lieferkette zählt Hasan dabei nicht nur Einkauf und Transport, sondern auch soziale Standards wie den Ausschluss von Kinderarbeit.