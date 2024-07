Kommentar zur Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Bonn Die Bonner Verwaltung ist ein Sanierungsfall

Die Stadt Bonn auf Platz drei in NRW bei der kommunalen Pro-Kopf-Verschuldung? Man darf sich wundern. Der Strukturwandel, den man hier hinter sich hat, war mit Milliarden abgefedert. Die Gewerbegebiete sind voll, der Markt für Büroflächen ist eng, die Zahl der Arbeitsplätze und der Einwohner wächst, es gibt sehr gute Steuerzahler in der Stadt, sowohl in der Wirtschaft als auch bei den Bürgern. Eigentlich müsste es Bonn sehr gut gehen.