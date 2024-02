Die Bonner Woche nach dem Karneval Bonjour Tristesse

Es ist jedes Jahr das Gleiche: Wochenlang hält der Karneval einen in Atem und bringt Farbe und Freude in den Winter. Vor allem, wenn Letzterer mit so vielen kalten Regentagen daherkommt wie diesmal. Auf einmal wacht man auf, vielleicht mit ein paar letzten Konfettifetzen im Haar und schreiend bunten lackierten Nägeln: Aschermittwoch. Bonjour Tristesse. Das Wetter ist dasselbe. Im Radio wird wieder auf Hochdeutsch geträllert. Im Fernsehen singt und lacht kein Mainz mehr, Kölle existiert aber weiter – auch ohne Alaaf. Stattdessen verhökern Karnevalisten bei Bares für Rares die uralten Orden von Oma an die Trödelhändler.