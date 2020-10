Baustelle an der Bornheimer Straße : Die Bornheimer Straße ist wieder frei befahrbar

Bonn Die Arbeiten an der Ecke Bornheimer Straße/Lievelingsweg sind beendet. Mittlerweile sind wieder alle Fahrbahnen frei.

Sie gehörte zu den nervigsten Baustellen in Bonn. Wegen der Sanierung einer Fernwärmeleitung staute sich wochenlang der Verkehr an der Bornheimer Straße und auf dem Lievelingsweg. Vor allem wegen der direkten Nähe zum Verteilerkreis und der Auffahrt auf die Autobahn 565 staute sich dort während der Baustellenarbeiten der Verkehr.

„Das Arbeiten an so einer sehr stark befahrenen Straße ist eine Herausforderung“, sagte Veronika John, Sprecherin der Stadtwerke, Anfang August dem GA. Die Arbeiten waren zudem auch deshalb schwierig, da sie räumlich eng gehalten war und zudem „besondere Rücksicht auf die Interessen der anliegenden Autohäuser genommen“ werden müsse, wie John mitteilte. Aus diesem Grund war die Baustellen in mehrere Abschnitte aufgeteilt worden. Aus diesem Grund zogen sich die Bauarbeiten über mehrere Monate hin.

Bereits in eineinhalb Wochen beginnen aber weitere Bauarbeiten an der Bornheimer Straße. Das Tiefbauamt der Stadt startet in der zweiten Herbstferienwoche mit einer Erneuerung des dortigen Kanals (GA berichtete). Betroffen ist der Teil zwischen Am Probsthof und Bornheimer Straße 200. Die Arbeiten sollen am Montag, 19. Oktober, beginnen.