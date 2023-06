Bonner Kultur- und Begegnungsfest: Die Brückenbauer feiern gemeinsam ein Fest

Offiziell eröffnete die Veranstaltung Oberbürgermeisterin Katja Dörner, die in ihrer Rede einen Appell an Bonnerinnen und Bonner richtete: „In der Bundesstadt Bonn leben Menschen mit familiären Bezügen zu rund 180 Ländern. Das ist eine große Bereicherung für unsere Stadt“, sagte sie. „Wir müssen uns gemeinsam engagieren und uns als Bonnerinnen und Bonner klar dagegenstellen, wenn Menschen in unserer Stadt diskriminiert werden.“