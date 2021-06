Sanierung ist keine Alternative : Die Feuerwache 1 in Bonn soll einen Neubau erhalten

Die Feuerwache 1 von einer Drehleiter betrachtet: Das L-förmige Hauptgebäude ist gut erkennbar und der Schlauchtrockenturm, der auch als Übungsturm dient. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn In den kommenden zehn Jahren will die Stadt die Hauptwache am Lievelingsweg neu errichten, auch um die hohen Energiekosten von 900.000 Euro pro Jahr zu senken. Die Bürger sollen frühzeitig beteiligt werden.