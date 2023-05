Autobrand am Bonner Talweg „Die Flammen standen meterhoch“

Die Hitze, die sich bei einem Autobrand am Bonner Talweg in Kessenich am Samstagvormittag entwickelt hat, muss enorm gewesen sein. Die Spuren sind noch am Montag sichtbar. Die Fassade zweier nahe dem Auto liegender Mehrfamilienhäuser ist bis in die oberen Etagen schwarz vom Ruß. Im Erdgeschoss einer Wohnung sind die Fenster zerborsten, provisorisch sind Sperrholzplatten eingesetzt. Diese Wohnung hat die Feuerwehr im Gegensatz zu den übrigen zunächst für unbewohnbar erklärt. Die Mieter waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht daheim und sollten vom Vermieter benachrichtigt werden.