THW hilft bei der Bewässerung : Die Hitze macht den Bäumen in Bonn zu schaffen

Constantin Bockamp vom THW gießt die jungen Bäume im Rosenfeld nahe der B 555. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Technische Hilfswerk unterstützt die Stadt Bonn beim Bewässern der Bäume. Bislang können die Helfer noch Trinkwasser nutzen. Experten sehen das langfristig kritisch.



Wochenlang prallte die Sonne erbarmungslos auf Bonn nieder, bis vorige Woche das große Unwetter für kurze Zeit Kühlung brachte. Bis vergangenen Dienstag war das Technische Hilfswerk (THW) unterwegs, um die Bäume während der Trockenperiode mit Wasser zu versorgen.

Bereits das dritte Jahr in Folge hilft das THW mit, in Bonn die Bäume zu bewässern. Mit zwei bis drei Teams fahren sie in die Bezirke mit einem Anhänger, auf dem ein 1000-Liter-Kanister festgezurrt ist. Das Wasser holt sich das THW über Hydranten. „Hier in Bonn gibt es keine Wasserknappheit“, sagt Axel Müller-Storp vom THW-Ortsverband Bonn. „Deshalb müssen wir das Wasser nicht aus dem Rhein holen.“

Trockenheit Schädlingsbefall sorgt für braune Blätter an Bäumen Durch die Trockenheit – aber auch milde Winter – nehme der Schädlingsbefall zu, teilt Andrea Schulte vom Presseamt der Stadt Bonn mit. An den Linden seien dies etwa Blattläuse und die rote Spinnmilbe. Hierauf reagieren die Bäume, indem sie aus Selbstschutz ihre Blätter einrollen und abwerfen. Bei den Linden sei die Trockenheit zwar weniger für den Baum schädlich, jedoch für die Milben optimal, die sich rasant vermehren. Je nach Standort aber vor allem Genetik der Bäume kann der Befall und somit das Erscheinungsbild recht unterschiedlich sein. Ähnliche Erfahrungen habe das Amt für Stadtgrün mit Rosskastanien und der Miniermotte gemacht. let

Gut 100 bis 120 Liter Wasser erhält jeder Baum

Am Samstag habe das THW komplett in Tannenbusch gewässert, so Müller-Storp. Am Sonntag waren die Helfer in der Altstadt unterwegs. „Das war am Sonntag einfacher, da nicht so viel Verkehr ist.“ Am Montag war dann die Bäume an der Schlesienstraße zwischen Dransdorf und Buschdorf dran. Nachmittags wurden die Bäume im Rosenfeld gegossen.

Gut 100 bis 120 Liter erhält jeder Baum. „Das reicht für etwa eineinhalb Wochen“, sagt Müller-Storp. Dabei ist es nicht die Hauptaufgabe des THW, die Bäume zu bewässern. „Wir sind quasi eine Ergänzung“, sagt Müller-Storp. Für ihre Arbeit erhalten sie viel Zuspruch aus der Bevölkerung. „Es kam kaum vor, dass die Leute sich beschwert haben, weil wir ihnen im Weg standen.“ Gerne erzählt er von einer Frau aus der Michaelstraße, die fürs THW bereits alles vorbereitet und das Rohr freigeräumt hat. „Bei neu gepflanzten Bäumen wird auch gleich ein Rohr mit verlegt, damit das Wasser besser zu den Wurzeln kommt.“

Dass den Bonnern die braunen Blätter an den Bäumen aufgefallen sind, weiß auch das Amt für Stadtgrün. So bekomme die Behörde zurzeit viele Fragen zum Zustand der Bäume, insbesondere am Beueler Rheinufer und im Hofgarten. „In den meisten Fällen ist ein vermehrter Schädlingsbefall die Ursache“, schreibt Andrea Schulte vom Presseamt der Stadt in einer E-Mail. Wässern sei bei diesen Symptomen nicht erfolgreich. Dies sei schon vor einigen Jahren in den heißen Sommern zu beobachten deswegen. Deswegen könne das Amt für Stadtgrün den Verlauf des Befalls und die Auswirkungen auf die Bäume deswegen gut einschätzen.

Um die Bäume vor dem Verdursten zu bewahren, habe das Amt für Stadtgrün seine Kapazitäten für die Bewässerung von Bäumen vergrößert, etwa mit größeren Wasserfässern und weiteren leistungsfähigen Fahrzeugen. Des Weiteren erhalte das Amt die Unterstützung vom THW und der Freiwilligen Feuerwehr. Auch teilt Schulte mit, dass Arbeitsgruppen zu den Themen Entsiegelung und Nachhaltigkeit gebildet wurden. Sie sollen Lösungen erarbeiten, wie das Mikroklima in Bonn aktiv verbessert werden kann, was sich auch positiv auf die Bäume auswirken werde. „Bei zukünftigen Planungen wird auch eine Rolle spielen, wie verhindert werden kann, dass zu viel Regenwasser in der Kanalisation verloren geht und stattdessen bei den Bäumen ankommt“, so Schulte.

Der Biologe Dietrich Kolk sieht die Bemühungen in Bonn. „Die Stadt versucht schon weiterzukommen“, sagt er. Das Schwierige dabei sei, dass dafür besondere Konzepte entwickelt werden müssen. „Die Leute haben die Sache im Blick“, sagt Kolk. „Aber wenn es in die Fachabteilungen geht, muss jeder Einzelne wissen, was er machen muss.“ Dieser Blick für Nachhaltigkeit sei noch nicht bei allen angekommen.

Dass es den Bäumen zum Teil nicht so gut geht, sieht auch Kolk. „Das liegt schon an der Trockenheit“, sagt er. Dann sei es die Strategie von Laubbäumen, dass sie die Blätter abwerfen, wie man es derzeit am Beueler Rheinufer beobachten kann. Allerdings werfen auch mal gesunde Bäume Blätter ab. Das könne bei im Frühling gewachsenen Blättern vorkommen, die immer Sommer durch die dicht bewachsene Baumkrone kein Sonnenlicht mehr abgekommen.