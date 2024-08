Neue Substitutionspraxis an der Poppelsdorfer Allee „Die holen sich da im Minutentakt ihre Ersatzdrogen“

Eine neue Substitutionspraxis an der Poppelsdorfer Allee erhitzt bereits wenige Tage nach ihrer Öffnung die Gemüter der Anwohner. Offenbar ohne Vorwarnung sei die Praxis vor wenigen Tagen eingerichtet und kurz darauf in Betrieb genommen worden. Während die Anwohner Probleme durch die Drogenszene fürchten und bereits die ersten Geschichten die Runde machen, dementiert der Praxisarzt die Probleme. In Bonn ist er kein Unbekannter. Bereits 2010 musste der „Methadon-Arzt“ sich für seine Praxis in der Cassiusbastei vor Gericht verantworten.