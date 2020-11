Befragung per Post : Die kleine Volkszählung trifft auch Bonner

Bonn Statistische Ämter von Bund und Land bitten per Zufallsprinzip zum "Mikrozensus 2020". Das gefällt nicht jedem. Doch Verbraucherschützer geben Entwarnung.

Post vom Amt im Briefkasten oder gar Angestellte von Amtswegen an der privaten Haustür. Dazu noch die Aufforderung zur Beantwortung von nahezu 200 Fragen zur persönlichen Lebenssituation und der Angehörigen des Haushalts. Mehrere Bonner haben das in den vergangenen Wochen erlebt. Während ein Lottogewinn den meisten vermutlich lieber gewesen wäre, hat der Zufall sie lediglich zur Teilnahme am "Mikrozensus" auserkoren. "Will ich nicht, muss ich wohl", vermutet beispielsweise eine Bonnerin, die kürzlich einen Fragebogen im Briefkasten hatte. Absender: Die "Statistischen Ämter des Bundes und der Länder".