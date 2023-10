Oberkasseler Literaturherbst 2023 Die Lokomotivführer der deutschen Geschichte

Georg Aescht ist wieder zu Gast im Weinhaus Kinkel-Stuben, Kinkelstraße 1, und zwar am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr. Dort hat er schon mehrfach Geschichten aus Siebenbürgen vorgestellt. Seine aktuelle Lesung trägt den Titel: „Schnee ist gefallen auf der Karte des Landes, in dem ich lebe“. Georg Aescht liest aus einem Sammelband Texte junger deutschsprachiger Dichter in Rumänien in den 1980er Jahren. Winter war es geworden in dem Land, das einst den Prager Frühling erschnuppert hatte.