Haus der Geschichte meldet Interesse Lässt Olaf Scholz seine geliebte Aktentasche in Bonn?

Wegen ihres „historischen Wertes“ hatte der Leiter des Hauses der Geschichte, Harald Biermann, im Mai bereits Interesse an der Ledertasche angemeldet. Sie würde die Sammlung des Museums mit Dingen ehemaliger Bundeskanzler wie Angela Merkels altes Siemens-Mobiltelefon und Helmut Kohls Strickjacke bereichern. Wird Scholz bei seinem Besuch am Freitag also seine Aktentasche in Bonn lassen?