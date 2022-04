Einsatz in Bad Godesberg : Die Polizei, dein Freund und Angler

Ein hilfreicher Polizist angelt einen verlorenen Schlüssel auf dem Glascontainer. Foto: Polizei

Bad Godesberg Was tun, wenn einem der Schlüssel in den Glascontainer fällt. Diese Frage stellte sich auch eine Dame in dieser Woche in Bad Godesberg. Die Polizei weiß Rat.

Feuerwehr und Polizei helfen, auch in besonderen – manchmal schier ausweglosen – Situationen. So ist wohl selten eine in höchste Baumwipfel verirrte Katze (Warum machen die das eigentlich?) am Ende in den vermeintlichen Tod gesprungen und hat damit eins ihrer zum Glück sieben Leben eingebüßt. Schnell ist die Drehleiter zur Stelle, um das verängstigte Tier zu retten.

Noch ein Beispiel: Vor ein paar Jahren waren in Bad Godesberg Esel ausgebüxt, die dank der Polizei am Ende gefunden wurden und nach ihrem Spaziergang durch die City an der Wache angebunden wieder abgeholt werden konnten.

So erschien nun am Montag eine sichtlich aufgelöste Dame an der Zeppelinstraße. Irgendwie war ihr Schlüsselbund mit dem Altglas in den Container gerutscht. Als sie es bemerkte, war es schon zu spät. Es machte kurz Klirr, selbst mit ausgesrecktem Arm durchs Loch war da nichts zu holen.

TEA funktioniert

Da nun gerade kein Pfandjäger mit seiner Sammelerfahrung zur Hand war, mussten die Polizisten sich etwas überlegen. „Unser einfallsreicher Kollege schnappte sich daraufhin einen Walkingstock, etwas Draht und Schnur“, heißt es auf Facebook. So konstruierte er – gut Ding will Name haben – eine Technische-Einsatz-Angel. Er nannte das Gerät schlicht TEA, „Abkürzungen sind unser Ding“, so die Helfer.