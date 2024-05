Park oder Festivalgelände? Die Rheinaue muss sich den Bedürfnissen der Menschen anpassen

Beides ist möglich. Denn schaut man sich die Rheinaue aus der Luft an, ist die gebeutelte Veranstaltungsfläche nur ein ganz kleiner Teil des gesamten Parks. Es spricht nichts dagegen, sie auch weiterhin mit Festivals jedweder Art zu bespielen – alleine mangels alternativer Flächen. Gleichwohl wäre es richtig, das Areal so zu ertüchtigen, dass nicht nur Rhein in Flammen ohne Probleme stattfinden kann und alle folgenden Veranstaltungen mit dem matschigen Erbe zu kämpfen haben. Dass dafür alle Verantwortlichen an einem Tisch darüber diskutieren, wie das zu schaffen ist, ist längst überflüssig. Der Vorschlag, den Untergrund derart zu bearbeiten, dass Regenwasser besser abfließt, ist ein erster guter Ansatz. Gleichzeitig könnte auch eine bessere Infrastruktur geschaffen werden, die nicht nur schwere Lastwagen tragen kann: Wasser- und Abwasseranlagen ließen sich genauso ausbauen wie die Stromversorgung.