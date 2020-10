Pilzsaison in Bonn und der Region : Die Sammler haben ein feines Näschen

Pilzsaison in Bonn und der Region

Klein-Villip Im Mischwald und auf ungedüngten Wiesen gedeihen Speisepilze besonders gut. Sammler haben ein Näschen dafür, wo sie zu finden sind.

Nicht viele Häuser gibt es in Klein-Villip. Als winziger Ort mit bekannter Hochzeitskapelle liegt er durch zwei unauffällige Zufahrtsstraßen erreichbar mitten im Grün zwischen Wald und Wiesen. Beste Voraussetzungen für alle jene, die gerne Pilze suchen und sich damit auskennen. „In der Symbiose mit einem Mischwald wie diesem mit Buchen, Eichen und Moos haben Pilze gute Möglichkeiten, sich zu entwickeln“, sagt der erfahrene Pilzsammler Roland Gassert.

Finden kann man in der Gegend um Klein-Villip nicht nur diese beiden essbaren Arten. Einige davon kennt Gassert seit vielen Jahren: „Es gibt hier auch Steinpilze, Maronenpilze oder essbare Schwammpilze.“ Sammeln könne man vor allem da, wo nicht gedüngt werde. Grundvoraussetzung sei jedoch, dass es im Vorfeld eine Feuchtphase gegeben habe. Allerdings findet man nicht in jedem Jahr an der gleichen Stelle die gleiche Menge Pilze, erklärte der routinierte Sammler.