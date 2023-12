Ausstellung über die Bonnas im Frauenmuseum Die starken Frauen im Bonner Karneval

Die Bonna sei für die Frauengeschichte bedeutend, denn sie habe Wert darauf gelegt, dass sie in dieser Gesellschaft überhaupt vertreten werde. Sie habe mit der Zeit eine eigenständige Stimme in der Kultur- und Karnevalsszene erhalten, so Pitzen. Dennoch bleibe Luft nach oben: „Ich würde mir wünschen, dass sich die Bonna in ihrer verantwortungsvollen Position noch mehr für die Rechte der Frau stark macht, sich in ihrer Reden weiter von der Tradition löst, ein paar nette Forderungen einbringt und auf die Gewalt gegen Frauen im Karneval aufmerksam macht. Wenn alle Frauen in verschiedenen Berufen so gehandelt hätten, dann wären wir heute in einer ganz anderen Position", sagt Pitzen.