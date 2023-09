Bonner Prinzenpaar unterschreibt Vertrag Die Tinte ist trocken

Cornelius I., 1968 in Bad Godesberg geboren und von Beruf Dachdecker, und Carina I., 1990 in Bonn geboren und beruflich in der Modebranche tätig, werden am 5. Januar 2024 im Hotel Maritim proklamiert. Nächster Höhepunkt ist der Bonner Rosenmontagszug am 12. Februar.