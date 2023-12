Preisterseminar Collegium Albertinum in Bonn Die verbliebenen zwölf Studenten sollen zum Sommersemester ausziehen

Das 1889 fertiggestellte Collegium Albertinum ist eins der markantesten Gebäude in der Bonner Innenstadt. Zu den ehemaligen Bewohnern zählt Papst Benedikt, der als Professor Joseph Ratzinger 1959 den Bonner Lehrstuhl für Fundamentaltheologie übernommen hatte. „Momentan sind 24 Priesteramtskandidaten dem Collegium Albertinum zugeordnet“, teilte die Pressestelle des Erzbistum auf Anfrage mit. Davon sind allerdings nur noch zwölf im historischen Gebäudekomplex am Rheinufer untergebracht. „Die Hälfte der Kandidaten wohnt in Wohngemeinschaften oder in Studentenappartements. Zwei Kandidaten werden im Priesterseminar St. Lambert in Lantershofen ausgebildet“, so das Erzbistum.