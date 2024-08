Die Woche in Bonn In Götterfunken-Gelb zum Beethovenfest oder ins Freibad

Kolumne | Bonn · Das Olympia-Trikot der Deutschen lässt sich in Bonn hervorragend auftragen. Auf das Finale in Paris folgt das Sommer-Finale. Was tun, wenn von der 50er-Karte fürs Freibad noch so viel übrig ist?, fragt sich unsere Autorin.

16.08.2024 , 15:00 Uhr

Schlussfeier in Paris: Laura Lindemann trägt beim Einmarsch mit Max Rendschmidt nicht nur die deutsche Fahne, sondern auch die Farbe „Spark“ – ideal auch fürs Beethovenfest. Foto: dpa/Sven Hoppe

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn